Conor McGregor si opererà domani: caviglia rotta. White: “Lo aspetto sull’ottagono. Con Poirier non è finita” (Di domenica 11 luglio 2021) Conor McGregor si è rotto la caviglia sinistra durante l’incontro con Dustin Poirier, main event di UFC 264. La grande stella della MMA è stato tramortito dalla statunitense, che lo ha costretto a terra per due minuti abbondanti con una raffica di pugni e di colpi di gomito davvero notevoli. Il ribattezzato The Diamond ha letteralmente demolito l’avversario, risultando decisamente migliori nei primi cinque minuti di incontro, poi allo scadere del primo round l’irlandese ha appoggiato male il piede e la caviglia si è girata brutalmente. Il rinominato The Notorious è così incappato in una bruttissima ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)si è rotto lasinistra durante l’incontro con Dustin, main event di UFC 264. La grande stella della MMA è stato tramortito dalla statunitense, che lo ha costretto a terra per due minuti abbondanti con una raffica di pugni e di colpi di gomito davvero notevoli. Il ribattezzato The Diamond ha letteralmente demolito l’avversario, risultando decisamente migliori nei primi cinque minuti di incontro, poi allo scadere del primo round l’irlandese ha appoggiato male il piede e lasi è girata brutalmente. Il rinominato The Notorious è così incappato in una bruttissima ...

