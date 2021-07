“Con la scusa del Pam Pam” il nuovo brano di Zelo [VIDEO] (Di domenica 11 luglio 2021) «Spegnete il telefono cellulare e accendete la radio, il sorriso tornerà a splendere sulle note di “Con la scusa del Pam Pam”». È questo lo slogan scelto dal cantautore italiano Lorenzo Zecchino, in arte Zelo, per presentare il suo nuovo VIDEO “Con la scusa del Pam Pam”. Fresco come una granita alla menta in una calda giornata di sole, il progetto – prodotto da Alex De Vito – nasce in un momento di grande speranza e ripresa. “Con la scusa del Pam Pam”, con arrangiamento curato dallo stesso Zelo, con voce solista e cori di Lucia Casoria, non vuole essere trasversale, ma ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 luglio 2021) «Spegnete il telefono cellulare e accendete la radio, il sorriso tornerà a splendere sulle note di “Con ladel Pam Pam”». È questo lo slogan scelto dal cantautore italiano Lorenzo Zecchino, in arte, per presentare il suo“Con ladel Pam Pam”. Fresco come una granita alla menta in una calda giornata di sole, il progetto – prodotto da Alex De Vito – nasce in un momento di grande speranza e ripresa. “Con ladel Pam Pam”, con arrangiamento curato dallo stesso, con voce solista e cori di Lucia Casoria, non vuole essere trasversale, ma ...

