Come siamo arrivati al punto in cui il politico vuole fare l’influencer e l’influencer il politico? (Di domenica 11 luglio 2021) di Roberto Del Balzo Come ci siamo arrivati a questo punto? Chiudendo gli occhi si sentono solo discorsi senza contenuto in cui è difficile capire di chi sia la voce. Politici, opinionisti e influencer parlano e annegano soffocati dalle loro stesse parole reiterate Come un mantra ipnotico. Un coacervo di personaggi che non possiamo fare a meno di sentire, leggere e vedere si accusano tutti della stessa cosa a prescindere dal colore politico: ormai sono tutti populisti, buonisti, qualunquisti, sovranisti oppure élite, casta e chi ne ha più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) di Roberto Del Balzocia questo? Chiudendo gli occhi si sentono solo discorsi senza contenuto in cui è difficile capire di chi sia la voce. Politici, opinionisti e influencer parlano e annegano soffocati dalle loro stesse parole reiterateun mantra ipnotico. Un coacervo di personaggi che non posa meno di sentire, leggere e vedere si accusano tutti della stessa cosa a prescindere dal colore: ormai sono tutti populisti, buonisti, qualunquisti, sovranisti oppure élite, casta e chi ne ha più ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Interessante sondaggio del @Corriere sul #ddlZan. La maggioranza degli italiani (51%) è favorevole, com… - Giorgiolaporta : Ieri il Corriere della Sera parlava del Belgio come squadra forte perché multietnica. E se oggi qualcuno scrivesse… - CottarelliCPI : Il manifesto sovranista di Salvini, Meloni, LePen, Orban ecc. non chiede più l'uscita dall'UE, il che è cosa buona,… - volereovolare : RT @oppip_: @Ilariahhhhh Dimmi come siamo messi Fuori classe sì, Leo Messi Noi di notte stiamo svegli Pensiamo a nuovi progetti Alziamo la… - killasvodka : RT @theunknovn: ridendo e scherzando siamo già arrivati a luglio incredibile come il tempo passa quando hai completamente perso il controll… -