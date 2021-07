Ciro D’Alò si ricandida sindaco di Grottaglie (Di domenica 11 luglio 2021) Sulle note della canzone “Dreams” dei Cranberries, Ciro D’Alò ha ufficializzato la sua ricandidatura all’incarico di primo cittadino alle elezioni comunali previste in autunno, nel luogo simbolo del suo percorso di rigenerazione della città: il Parco della Civiltà. Lo ha annunciato lo stesso D’Alò durante la presentazione della coalizione del centro-sinistra “Grottaglie Next”. Una scelta non scontata – dichiara D’Alò – il COVID-19 ci ha messo a durissima prova, abbiamo dovuto affrontare ordinario e straordinario con una struttura amministrativa già sottodimensionata. Seppur con ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 11 luglio 2021) Sulle note della canzone “Dreams” dei Cranberries,ha ufficializzato la suatura all’incarico di primo cittadino alle elezioni comunali previste in autunno, nel luogo simbolo del suo percorso di rigenerazione della città: il Parco della Civiltà. Lo ha annunciato lo stessodurante la presentazione della coalizione del centro-sinistra “Next”. Una scelta non scontata – dichiara– il COVID-19 ci ha messo a durissima prova, abbiamo dovuto affrontare ordinario e straordinario con una struttura amministrativa già sottodimensionata. Seppur con ...

