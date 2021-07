Cinema | FIN | agli squali di Eli Roth l' Ischia Docu Award

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinema FIN

Agenzia ANSA

E'di Eli Roth, il documentario che denuncia il massacro degli squali e il rischio della loro ... edizione dedicata al mare e ai temi ambientali con il sostegno della DGe Audiovisivi del MiC ...... il film non si ripone in un cassetto ma amplia le possibilità delmoderno'. Premio ... Nonostante ciò, è stato evidenteda subito che la giuria si trovava unita in una netta preferenza per un ...Photo: “I Am Afraid to Forget Your Face” di Sameh Alaa. Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema Ariston di Trieste e in diret ...E' FIN di Eli Roth, il documentario che denuncia il massacro degli squali e il rischio della loro estinzione, il vincitore dell' Ischia - Docu Award assegnato dal 19esimo Global Film & Music Festival ...