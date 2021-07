Ciclismo, Remco Evenepoel: “Il Belgio punta alle medagli in entrambe le prove olimpiche” (Di domenica 11 luglio 2021) E’ un Remco Evenepoel molto carico quello che è partito in direzione Tokyo. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep dopo il periodo di allenamento in altura a Livigno è pronto a sbarcare nella capitale nipponica: unico obiettivo conquistare una medaglia a cinque cerchi. In un’intervista rilasciata a rtbf e riportata da Cyclingnews, Evenepoel ha tessuto le lodi della squadra belga: “Con questa squadra, possiamo puntare due volte alla medaglia. Che sia io o Wout, per il Belgio non ha importanza. Daremo tutto e speriamo che, come a Rio, riusciremo a fare la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) E’ unmolto carico quello che è partito in direzione Tokyo. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep dopo il periodo dinamento in altura a Livigno è pronto a sbarcare nella capitale nipponica: unico obiettivo conquistare unaa a cinque cerchi. In un’intervista rilasciata a rtbf e riportata da Cyclingnews,ha tessuto le lodi della squadra belga: “Con questa squadra, possiamore due volte allaa. Che sia io o Wout, per ilnon ha importanza. Daremo tutto e speriamo che, come a Rio, riusciremo a fare la ...

