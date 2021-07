Chiara Appendino super tifosa: spunta la foto in bikini e lei commenta così (Di domenica 11 luglio 2021) “Dov’eravate a quest’ora il 9 luglio 2006?”, domanda la pagina Facebook DirettaGoal pubblicando la foto di un gruppo di ragazzi gioiosi, con tanto di tricolore sul viso e bandana azzurra. Tra di loro c’è una giovane in bikini e con un sorriso smagliante: è Chiara Appendino, la sindaca di Torino. Il suo commento? Eccolo: “Allo stadio a Berlino e questa foto direi che lo prova”. E un ragazzo replica: “Io sono alla tua destra. Vedo che ho portato fortuna sia all’Italia che a te (sei diventata sindaca)”. E lei ancora: “Fantastico! Dovremmo andare tutti a Wembley”. La vicenda è stata ripostata anche dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) “Dov’eravate a quest’ora il 9 luglio 2006?”, domanda la pagina Facebook DirettaGoal pubblicando ladi un gruppo di ragazzi gioiosi, con tanto di tricolore sul viso e bandana azzurra. Tra di loro c’è una giovane ine con un sorriso smagliante: è, la sindaca di Torino. Il suo commento? Eccolo: “Allo stadio a Berlino e questadirei che lo prova”. E un ragazzo replica: “Io sono alla tua destra. Vedo che ho portato fortuna sia all’Italia che a te (sei diventata sindaca)”. E lei ancora: “Fantastico! Dovremmo andare tutti a Wembley”. La vicenda è stata ripostata anche dalla ...

