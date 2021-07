Chiara Appendino in bikini tricolore 15 anni fa per Italia-Francia. «Che fine ha fatto il costume?». La risposta è virale (Di domenica 11 luglio 2021) «Dove eravate a quest'ora il 9 Luglio 2006?», inizia così un post di Diretta Goal che diventa virale. Il sito - in attesa della finale di stasera Italia-Inghilterra... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) «Dove eravate a quest'ora il 9 Luglio 2006?», inizia così un post di Diretta Goal che diventa. Il sito - in attesa della finale di stasera-Inghilterra...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #chiara appendino, la foto della sindaca (in bikini tricolore) 15 anni fa per Italia-Francia. «Che fine ha fatto il cos… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #chiara appendino, la foto della sindaca (in bikini tricolore) 15 anni fa per Italia-Francia. «Che fine ha fatto il cos… - ilmessaggeroit : #chiara appendino, la foto della sindaca (in bikini tricolore) 15 anni fa per Italia-Francia. «Che fine ha fatto il… - Italia_Notizie : Chiara Appendino super tifosa: spunta la foto in bikini e lei commenta così - Simo07827689 : RT @SuperErmy: Ma quant'è bella la 22enne Chiara #Appendino tifare per l'#ITA ai mondiali 2006? ?? Alla faccia dei giornalacci!!! https://t.… -