Charlene di Monaco torna su Instagram dopo il doppio intervento: capelli rasati e una nuova identità per la principessa [FOTO] (Di domenica 11 luglio 2021) Con le prime immagini, toccanti, apparse nei giorni scorsi sul profilo Instagram di Charlene di Monaco, si torna a parlare della principessa che da settimane ormai, non si mostrava più in pubblico. Lontana da tutto e da tutti; Charlene si era ritirata in Sudafrica per contribuire a salvare i rinoceronti. Una scelta benefica, ma che … L'articolo Charlene di Monaco torna su Instagram dopo il doppio intervento: capelli rasati e una ...

