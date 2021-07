Advertising

leggoit : Charlene di Monaco operata alla testa, le prime foto dopo l'intervento: capelli corti e sguardo malinconico - Laura_in_cucina : #Charlene #Wittstock, che fine ha fatto la moglie di Alberto di #Monaco: l'ultima indiscrezione - Il Tempo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa #CharlenediMonaco - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa #CharlenediMonaco - MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa #CharlenediMonaco -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

di, il ritorno. Dopo diverse settimane di assenza dai social, la principessa posta alcune immagini della sua nuova vita in Africa. Foto IPA Erano settimane che non si mostrava in ...La principessa costretta a rimanere in Sud Africa a causa dei problemi di ...Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto di Monaco, torna a mostrarsi sui social dopo l'intervento alla testa che ha subito a fine giugno in Sudafrica. Nel suo paese ...Dopo tanti mesi di assenza Charlene di Monaco torna in pubblico con un post su Instagram. E mostra l'amore che ha per i suoi figli ...