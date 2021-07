Ceferin | auspico una finale che rimanga negli annali

Advertising

"Euro 2020 ci ha incantato per quattro settimane, mentre i migliori giocatori europei si sfidavano su un palcoscenico internazionale privilegiato - prosegue- . Abbiamo già tantissimi momenti ...Ma non fanno altro che seguire la rotta tracciata dal presidente Uefa, per il quale Juve, ... "di cuore che questa controversia possa essere risolta nel più breve tempo possibile - ha ...“Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, Euro 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivat ...Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in una dichiarazione sul sito ufficiale a poche ore dalla finale Italia-Ighilterra. "Euro 2020 ci ha incantato per quattro settimane, mentre i ...