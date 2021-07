Ceferin: «Un Europeo da ricordare, vinca il migliore» (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente dell’UEFA Alex Ceferin ha tirato le somme di Euro 2020, definendolo un Europeo da ricordare negli anni Il Presidente dell’UEFA Alex Ceferin ha pubblicato una lettera sul sito della federazione, tirando le somme dell’Europeo che sta per concludersi e facendo l’in bocca al lupo alle squadre finaliste. Ecco il testo della lettera: «Dal record assoluto di gol segnati di Cristiano Ronaldo alle solite emozioni, drammatiche e colme di tensione, che ha regalato la fase a gironi. UEFA EURO 2020 ha intrattenuto e divertito dall’inizio alla fine. Ora è giunto il momento della verità, due ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente dell’UEFA Alexha tirato le somme di Euro 2020, definendolo undanegli anni Il Presidente dell’UEFA Alexha pubblicato una lettera sul sito della federazione, tirando le somme dell’che sta per concludersi e facendo l’in bocca al lupo alle squadre finaliste. Ecco il testo della lettera: «Dal record assoluto di gol segnati di Cristiano Ronaldo alle solite emozioni, drammatiche e colme di tensione, che ha regalato la fase a gironi. UEFA EURO 2020 ha intrattenuto e divertito dall’inizio alla fine. Ora è giunto il momento della verità, due ...

