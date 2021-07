Advertising

glooit : Salerno, catturato terrorista internazionale jihadista: aveva combattuto in Siria leggi su Gloo… - lifestyleblogit : Catturato jihadista a Salerno, mandato d'arresto internazionale - - italiaserait : Catturato jihadista a Salerno, mandato d’arresto internazionale - fisco24_info : Catturato jihadista a Salerno, mandato d'arresto internazionale: Il pericoloso latitante ha 29 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Catturato jihadista

... è stato localizzato e poiin località Lago dopo un' approfondita attività di ricerca ... in quanto segnalato dall'Intelligence quale combattenterecatosi nel 2012 in Siria per ...Il pericoloso latitante ha 29 anni Un combattenteè statoin provincia di Salerno. L'uomo, un marocchino di 29 anni, era destinatario di un mandato d'arresto internazionale. La Polizia di Stato ha infatti dato esecuzione al ...Le parole di Antonio Bocelli, I° Dirigente della Polizia di Stato della Digos di Napoli, a proposito della cattura del combattente marocchino ...Un terrorista internazionale jihadista è stato catturato a Lago, in provincia di Salerno. Si tratta di un pericoloso latitante marocchino di 29 anni, oggetto di un mandato di arresto internazionale, s ...