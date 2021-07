Catherine Deneuve | forza della natura | gli applausi a Cannes sono per lei

(Di domenica 11 luglio 2021) Un anno e mezzo è trascorso dal giorno maledetto in cuiè stata colpita da una ischemia sul set del film “De son vivant“. Un momento difficile, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero: non avrebbe potuto essere diversamente, poiché laè un simbolo del cinema francese, una grande attrice del nostro tempo. Il suo ritorno sulla scena al Festival di2021 ha toccato profondamente non solo i fan, ma anche gli addetti ai lavori, le stelle presenti: glistati tutti per lei. Nel novembre del 2019,...

Vanity Fair Italia

Cannes 2021, Sean Penn e i figli Dylan e Hopper, sul red carpet è una questione di famiglia. Presentato ieri in concorso Flag Day. Parata di star per la premiere di De Son Vivant conche convince la critica.Il calore del giorno dopo: forte di un consenso che va ben oltre le qualità del film e la riguarda in prima persona,(77 anni magnificamente portati con indifferenza) si riprende la scena davanti ai giornalisti, fino ad oscurare, ma era inevitabile, i suoi colleghi e la sua regista. Ieri sera la ...Il calore del giorno dopo: forte di un consenso che va ben oltre le qualità del film e la riguarda in prima persona, Catherine Deneuve (77 anni magnificamente portati con indifferenza) si riprende la ...Da una tormentata love story tra crociati contro la miseria e la malattia nel Terzo mondo, interpretato da grosse star del cinema internazionale e girato in Africa, a un film piccolo, intimo, interpre ...