Cashback, arrivano i soldi sui conti correnti. Ecco quando riceverete i rimborsi (e il super premio da 1.500 euro) (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la delusione della sospensione del Cashback (che, dunque, resta fermo fino al 31 dicembre 2021), arrivano le buone notizie. Terminato il primo semestre, infatti, verranno erogati i rimborsi fino a 150 euro, ovvero il 10 per cento di quanto speso nell’arco di sei mesi utilizzando bancomat o carte di credito. Un modo per combattere l’evasione fiscale e incentivare l’uso della moneta elettronica, secondo il governo Conte II che ha creduto fortemente in questa misura. Non è d’accordo, invece, il premier Mario Draghi secondo cui il Cashback favorisce chi usa già le carte, e quindi le famiglie più ricche, ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo la delusione della sospensione del(che, dunque, resta fermo fino al 31 dicembre 2021),le buone notizie. Terminato il primo semestre, infatti, verranno erogati ifino a 150, ovvero il 10 per cento di quanto speso nell’arco di sei mesi utilizzando bancomat o carte di credito. Un modo per combattere l’evasione fiscale e incentivare l’uso della moneta elettronica, secondo il governo Conte II che ha creduto fortemente in questa misura. Non è d’accordo, invece, il premier Mario Draghi secondo cui ilfavorisce chi usa già le carte, e quindi le famiglie più ricche, ...

