Cashback, arrivano i pagamenti: grande notizia per tutti gli italiani (Di domenica 11 luglio 2021) . Terminati i controlli sulle transazioni per i pagamenti è tempo di riscuotere Il momento della verità è arrivato e l'attesa per molti italiani è finita. Il governo aveva preso tempo indicativamente fino al 10 luglio per terminare tutti i controlli sulle transazioni dei cittadini che L'articolo proviene da Inews.it.

