Carminello e la storia della Curva | “il mio è il libro di Reggio Calabria | di intere generazioni Gallo? Sarebbe da togliere Garibaldi e mettere lui” VIDEO

(Di domenica 11 luglio 2021) Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Carmine Quartuccio, per tutti, racconta i contenuti del suopresentato questo pomeriggio allo stadio Granillo “E’ ildi, di tanteche hanno portato avanti i coloriReggina“. Una frase breve ma abbastanza significativa. E’ così che Carmine Quartuccio spiega i contenuti del“Il mitoe la” presentato quest’oggi allo stadio Granillo. Una volta di più per ...

Advertising

citynowit : Pomeriggio emozionante al Granillo. Carminello, il suo libro ed i tifosi nuovamente in Curva -

Ultime Notizie dalla rete : Carminello storia

Stretto web

Taibi alla presentazione del libro di: 'Ho ancora i brividi' [VIDEO]e ladella Curva: 'il mio è il libro di Reggio Calabria, di intere generazioni. Gallo? Sarebbe da ...Tutte le foto della presentazione al Granillo del libro 'Il mitoe ladella Curva' Un istituzione. Questo è, a Reggio Calabria . Carmine Quartuccio, per tutti, è un istituzione. Una vita con la Reggina , una vita per la Reggina . Una ...Cori e bandiere, battimani e gioia autentica. Segni distintivi di un calcio nostalgico che, purtroppo, sembra appartenere a un’epoca lontana. Lo spettacolo prima sugli spalti e poi sul campo. Ed è que ...Pomeriggio emozionante al Granillo. Carminello, il suo libro ed i tifosi nuovamente in Curva Il mito è tornato ed è riuscito a suscitare nuovamente grandi emozioni e coinvolgimento. Esattamente come q ...