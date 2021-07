Carica extra per la finale di Lorenzo Insigne: padre e fratellino in viaggio per supportarlo al Wembley Stadium (Di domenica 11 luglio 2021) C'è grandissima attesa stasera, da parte di tutto il mondo pallonaro e in particolare di due popoli, per la finale di Euro 2020. Appuntamento al Wembley Stadium di Londra per Italia-Inghilterra, alle ore 21, per decretare i nuovi campioni d'Europa. Servirà tanta Carica, tanta grinta. Anche per il 10 azzurro, Lorenzo Insigne, che la riceverà direttamente dalla famiglia. Il papà Carmine e il fratello più giovane Marco stanno raggiungendo gli Azzurri a Londra per supportare la Nazionale e il loro Lorenzo, uomo simbolo della rosa del ct Roberto Mancini. Il popolo italiano, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) C'è grandissima attesa stasera, da parte di tutto il mondo pallonaro e in particolare di due popoli, per ladi Euro 2020. Appuntamento aldi Londra per Italia-Inghilterra, alle ore 21, per decretare i nuovi campioni d'Europa. Servirà tanta, tanta grinta. Anche per il 10 azzurro,, che la riceverà direttamente dalla famiglia. Il papà Carmine e il fratello più giovane Marco stanno raggiungendo gli Azzurri a Londra per supportare la Nazionale e il loro, uomo simbolo della rosa del ct Roberto Mancini. Il popolo italiano, ...

