Caressa e Benedetta Parodi, anniversario: parla Fabio e lascia il segno (Di domenica 11 luglio 2021) Gossip Il giornalista e la conduttrice festeggiano l’anniversario scrivendosi a distanza: le parole del telecronista sono da mozzare il fiato Pubblicato su 11 Luglio 2021 Fabio Caressa da urlo per la moglie Benedetta Parodi. Nelle scorse ore il telecronista e giornalista Sky ha riservato alla conduttrice una dedica mozzafiato, sorprendendo la sua stessa dolce metà. Le parole di Caressa non sono giunte casualmente, ma in una data speciale: oggi casca l’anniversario del suo matrimonio. Con Benedetta ha tagliato il traguardo dei 22 anni di ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Gossip Il giornalista e la conduttrice festeggiano l’scrivendosi a distanza: le parole del telecronista sono da mozzare il fiato Pubblicato su 11 Luglio 2021da urlo per la moglie. Nelle scorse ore il telecronista e giornalista Sky ha riservato alla conduttrice una dedica mozzafiato, sorprendendo la sua stessa dolce metà. Le parole dinon sono giunte casualmente, ma in una data speciale: oggi casca l’del suo matrimonio. Conha tagliato il traguardo dei 22 anni di ...

