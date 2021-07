Caos a Wembley, maxi rissa prima della finale: sputi, insulti e bandiere italiane stracciate (Di domenica 11 luglio 2021) Scene che non si vorrebbero mai guardare e che soprattutto calpestano quell’idea di ‘gioco corretto’ e sana competizione che dovrebbe invece essere alla base di ogni competizione sportiva. A poche ore dalla finale degli europei si è purtroppo scatenato il Caos, nulla di più lontano dai valori che lo sport porta avanti. Caos a Wembley: sputi, insulti, bandiere dell’Italia calpestate Schiaffi, pugni, bandiere dell’Italia calpestate e ridotte a brandelli. Il tutto condito da sputi ed insulti: è questo lo scenario che si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Scene che non si vorrebbero mai guardare e che soprattutto calpestano quell’idea di ‘gioco corretto’ e sana competizione che dovrebbe invece essere alla base di ogni competizione sportiva. A poche ore dalladegli europei si è purtroppo scatenato il, nulla di più lontano dai valori che lo sport porta avanti.dell’Italia calpestate Schiaffi, pugni,dell’Italia calpestate e ridotte a brandelli. Il tutto condito daed: è questo lo scenario che si è ...

