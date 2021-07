Canottaggio, Mondiali U23 Racice: Silvia Crosio trionfa nel singolo pesi leggeri, altri tre argenti. Italia prima nel medagliere (Di domenica 11 luglio 2021) Si chiude con un altro oro e tre argenti la spedizione Italiana ai Mondiali di Canottaggio U23 di Racice, Repubblica Ceca. Le ultime finali della competizione hanno concesso agli azzurri il primo posto nel medagliere con quattro ori, quattro argenti e tre bronzi per un totale di undici medaglie. Una in meno della Germania, che però ha nel palmares soltanto tre primi posti. E partiamo proprio con il successo odierno, con Silvia Crosio che si conferma come la più forte nel singolo pesi ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Si chiude con un altro oro e trela spedizionena aidiU23 di, Repubblica Ceca. Le ultime finali della competizione hanno concesso agli azzurri il primo posto nelcon quattro ori, quattroe tre bronzi per un totale di undici medaglie. Una in meno della Germania, che però ha nel palmares soltanto tre primi posti. E partiamo proprio con il successo odierno, conche si conferma come la più forte nel...

Advertising

OA_Sport : A Racice Silvia Crosio conquista il quarto successo azzurro, Italia prima nel medagliere dei Mondiali U23 di canott… - Sevenpress : Canottaggio – Racice, Mondiali Under 23. Dalla prima giornata di finali 7 medaglie per l?Italia - terninrete : Canottaggio, Mondiali Under 23, bronzo per il ternano Matteo Tonelli #canottaggio #mondiali #under23 #matteotonelli… - FalcionelliFede : RT @ItalianNavy: Campionati Mondiali Under 23 Maschile, specialità canottaggio, a Racice (CZE): il Com.1^ cl. DI COLANDREA e il Com.1^ cl.… - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: Racice (CZE) Campionati Mondiali Under 23 di canottaggio Complimenti al Com. 1ª cl. Di Colandrea e al Com. 1ª cl. Verità de… -