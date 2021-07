Cannes 2021: il ritorno di Catherine Deneuve a un anno e mezzo dalla malattia (Di domenica 11 luglio 2021) Era il novembre del 2019 quando Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi per un malore riportato sul set del film De son vivant di Emmanuelle Bercot. I media francesi parlarono inizialmente di stanchezza, ma non ci è voluto molto prima che Claire Blondel, l’agente dell’attrice, spiegasse che la sua assistita era stata vittima di un’ischemia che l’avrebbe portata ad affrontare un lungo periodo di riposo. Ora, dopo una pausa di un anno e mezzo e un ultimo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia per Le verità di Hirokazu Kore’eda, Deneuve torna a mostrarsi in pubblico al Festival di Cannes. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Era il novembre del 2019 quando Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi per un malore riportato sul set del film De son vivant di Emmanuelle Bercot. I media francesi parlarono inizialmente di stanchezza, ma non ci è voluto molto prima che Claire Blondel, l’agente dell’attrice, spiegasse che la sua assistita era stata vittima di un’ischemia che l’avrebbe portata ad affrontare un lungo periodo di riposo. Ora, dopo una pausa di un anno e mezzo e un ultimo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia per Le verità di Hirokazu Kore’eda, Deneuve torna a mostrarsi in pubblico al Festival di Cannes.

