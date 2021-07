Can Yaman, la madre Guldem rivela cosa pensa di Diletta Leotta (Di domenica 11 luglio 2021) Guldem, la madre di Can Yaman, svela cosa pensa di Diletta Leotta. La conduttrice e l’attore si sono concessi una vacanza in Turchia, terra d’origine di Can. Un viaggio magico, all’insegna del mare, ma soprattutto della famiglia. Il divo infatti ha voluto presentare Diletta ai genitori e all’amata nonna, confermando quanto il legame fra i due sia forte. Interprete di successo e protagonista di fiction campioni d’ascolti, da Daydreamer – le ali del sogno a Mr Wrong, Can Yaman non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con i genitori. ... Leggi su dilei (Di domenica 11 luglio 2021), ladi Can, sveladi. La conduttrice e l’attore si sono concessi una vacanza in Turchia, terra d’origine di Can. Un viaggio magico, all’insegna del mare, ma soprattutto della famiglia. Il divo infatti ha voluto presentareai genitori e all’amata nonna, confermando quanto il legame fra i due sia forte. Interprete di successo e protagonista di fiction campioni d’ascolti, da Daydreamer – le ali del sogno a Mr Wrong, Cannon ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con i genitori. ...

