Campioni d’Europa! L’Italia vince Euro2020

(Di domenica 11 luglio 2021)di Roberto Mancini. Il team azzurro, nella finale di Wembley, ha sconfitto l’Inghilterra ai calci di rigore. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull’1-1, punteggio invariato poi nei tempi supplementari. Vantaggio immediato della Nazionale dei “Tre Leoni” con Luke Shaw. Nella ripresa il pareggio firmato da Leonardo Bonucci. Dagli undici metri sbagliano nell’ordine Belotti, Rashford, Sancho, Jorginho e Saka. La frase degli inglesi “It’s coming home” riferita al trofeo si è trasformata in “It’s going to Rome”, come si auguravano non solo gli italiani, ma anche tantissimi altri tifosi del resto del mondo, che ...