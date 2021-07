Campionato Europeo: come vedere Italia-Inghilterra in tv e in streaming (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia torna a Wembley per la finale di Euro 2020. Gli Azzurri si trovano di fronte alle 21 di questa sera i padroni di casa, l’Inghilterra, dopo aver superato la Spagna ai rigori in semifinale, il Belgio ai quarti, l’Austria agli ottavi e aver terminato a punteggio pieno il girone eliminatorio. L’Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo D con 7 punti davanti alla Croazia. Ha poi superato agli ottavi la Germania, ai quarti l’Ucraina e in semifinale la Danimarca ai tempi supplementari. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia torna a Wembley per la finale di Euro 2020. Gli Azzurri si trovano di fronte alle 21 di questa sera i padroni di casa, l’Inghilterra, dopo aver superato la Spagna ai rigori in semifinale, il Belgio ai quarti, l’Austria agli ottavi e aver terminato a punteggio pieno il girone eliminatorio. L’Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo D con 7 punti davanti alla Croazia. Ha poi superato agli ottavi la Germania, ai quarti l’Ucraina e in semifinale la Danimarca ai tempi supplementari.

Advertising

fearfxrnobody : RT @letterstohaz: se domani entro su Twitter e leggo “tifo Inghilterra perché così Louis è felice, tifo Inghilterra perché così non tradisc… - scorpio66966 : RT @donTonio66: 'Il Campionato europeo di calcio esiste solo dal 1960, io dal 1926. Sappiatelo!'. ?? #ItaliaInghilterra #ita #EURO2020 #Euro… - keisyuu113 : Finale del campionato europeo di calcio 2020 #EURO2020 #EuroFinal #ITA #Italia #Italy #ForzaAzzurri - CarpaneseSilva1 : RT @djnutria57: L'anno del default pilotato della Grecia chi vinse il campionato europeo di calcio??? - CassaGian : RT @WSMN00: Serie A campionato che possiede più giocatori in gol in questo europeo Sempre doveroso ricordare non chi l'ha vinto, ma chi lo… -