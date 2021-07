Campionati Italiani, Giorgia Villa conquista il terzo titolo tricolore nell’all-round (Di domenica 11 luglio 2021) Il tre è per antonomasia il numero della perfezione. Cifra piena di significati, quest’ultima ha ispirato nei secoli artisti e intellettuali, ma anche centinaia di sportivi che hanno legato ad essa il proprio simbolo. Fra di loro potrebbe esserci anche Giorgia Villa che al PalaVesuvio di Napoli si è aggiudicata il terzo titolo italiano all-round di ginnastica artistica. Nonostante alcune sbavature e condizioni fisiche non ancora al top, la 18enne di Brembate ha preceduto la compagna e amica Asia D’Amato compiendo un importante passo in vista del debutto olimpico. In grado di totalizzare 54.350 punti, la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) Il tre è per antonomasia il numero della perfezione. Cifra piena di significati, quest’ultima ha ispirato nei secoli artisti e intellettuali, ma anche centinaia di sportivi che hanno legato ad essa il proprio simbolo. Fra di loro potrebbe esserci ancheche al PalaVesuvio di Napoli si è aggiudicata ilitaliano all-di ginnastica artistica. Nonostante alcune sbavature e condizioni fisiche non ancora al top, la 18enne di Brembate ha preceduto la compagna e amica Asia D’Amato compiendo un importante passo in vista del debutto olimpico. In grado di totalizzare 54.350 punti, la ...

