Calpestano la bandiera italiana e assaltano lo stadio | la follia dei tifosi inglesi a Londra | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) A meno di un’ora dall’inizio della gara il clima aè infuocato, ibritannici hanno invaso la capitale mettendo a ferro e fuoco i luoghi pubblici: anche lodi Wembley sotto assedio dove moltissimihanno forzato il cordone di contenimento e stanno provando ad accedere allosebbene siano sforniti di biglietti. NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021 Le autorità britanniche stanno provando ad arginare i facinorosi in questi momenti concitati. Fin da questo pomeriggio sono saltate ...