Caldo estivo: 10 segreti per rimanere al fresco senza aria condizionata (Di domenica 11 luglio 2021) Il Caldo estivo potrebbe diventare un problema quando le temperature raggiungono livelli difficili da sopportare; l’aria condizionata risulta, in tal senso, il miglior alleato. Ma quando arriva la bolletta della luce il conto potrebbe essere tutt’altro che ‘amichevole’; ecco allora come risparmiare, consumare meno energia e soprattutto non soffrire la calura eccessiva. Esistono, infatti, dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 luglio 2021) Ilpotrebbe diventare un problema quando le temperature raggiungono livelli difficili da sopportare; l’risulta, in tal senso, il miglior alleato. Ma quando arriva la bolletta della luce il conto potrebbe essere tutt’altro che ‘amichevole’; ecco allora come risparmiare, consumare meno energia e soprattutto non soffrire la calura eccessiva. Esistono, infatti, dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Cucina_Italiana : La soddisfazione di fare la #pizza in casa è superiore al caldo estivo, c'è poco da fare ?? ?? - Puupy100000 : Ve li garantiranno, vi invoglieranno, vi spingeranno, vi obbligherà no. Climax prevedibile come il caldo estivo. - ilmal_ditesta : Esame a breve, mezzo programma da finire, ho una specie di raffreddore estivo e mi sento completamente rincoglionit… - DaliaOscarNu : RT @DaliaOscarNu: Questo non è caldo estivo potrebbe essere anche solo la morte che ti viene a far visita. - Dida_ti : RT @DonFabrizioC: In una infuocata città, al lavoro anche in questo caldo sabato estivo, con ancora nella mente le recenti passeggiate matt… -