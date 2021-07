Calciomercato Serie C | Matelica | ecco Gasperi

(Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - Il, in un comunicato, rende noto l'acquisto del giovane Matteo, classe 1997.la nota del club: "Arriva l'ufficialità anche per il centrocampista classe 1997 Matteo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieB, il #Parma non si ferma più: preso anche #Tutino - sportli26181512 : Calciomercato Sampdoria, Regini saluta: Il difensore va alla Reggina dopo essersi svincolato mentre si sonda la pis… - augustociardi75 : Se volete ingannare il tempo in attesa di #Berrettini e poi di #ItaliaInghilterra, parliamo di esuberi. Problema co… - sportli26181512 : Calciomercato Genoa, Bertolacci torna e Calò va al Benevento: Le prossime mosse del mercato rossoblù… - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, Joronen può rimpiazzare Musso: Il finlandese è molto vicino ai bianconeri. L'alternativa, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Cresciuto nelle giovanili del Cesena (con il club bianconero per lui anche una presenza inB), la scorsa stagione Gasperi si è messo in evidenza nelle fila del Legnago . In precedenza aveva ...... non a caso si sta cercando una squadra diA interessata all'ex Barcellona."Penso che l'Inghilterra, qualunque cosa accada, ma credo che vincerà, ha fatto un grande, grande torneo - ha detto a Sky Sports News - ha giocato un ottimo calcio nella maggior parte delle ...CASTELFRANCO – E’ scomparso oggi Attilio Prior, nato e cresciuto a Castelfranco, classe 1934. Si era fatto conoscere nella castellana per il suo talento calcistico.