Calciomercato PSG, tentativo anche per Pogba: contatti con Raiola (Di domenica 11 luglio 2021) Pogba continua ad essere uno dei principali obiettivi della Juve a centrocampo, il PSG stringe però sul francese. Le ultime di mercato Paul Pogba è sempre più lontano da Manchester, nel suo futuro una tra PSG e Juve, con i bainconeri che sperano di riportare il centrocampista franese a Torino. anche il Psg però fa sul serio. Secondo quanto riportato da Telefoot, i contatti tra Mino Raiola e i dirigenti del PSG si starebbero intensificando. Il centrocampista avrebbe, però, chiesto garanzie di titolarità, vista la concorrenza di Verratti, Paredes e Wijnaldum. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)continua ad essere uno dei principali obiettivi della Juve a centrocampo, il PSG stringe però sul francese. Le ultime di mercato Paulè sempre più lontano da Mster, nel suo futuro una tra PSG e Juve, con i bainconeri che sperano di riportare il centrocampista franese a Torino.il Psg però fa sul serio. Secondo quanto riportato da Telefoot, itra Minoe i dirigenti del PSG si starebbero intensificando. Il centrocampista avrebbe, però, chiesto garanzie di titolarità, vista la concorrenza di Verratti, Paredes e Wijnaldum. L'articolo proviene da Calcio ...

