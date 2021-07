Calciomercato Napoli, dalla Premier il rinforzo per la mediana (Di domenica 11 luglio 2021) Il Napoli lavora sul Calciomercato per trovare il sostituto di Tièmouè Bakayoko. Per la mediana spunta un giocatore della Premier League. Il Ds degli azzurri Cristiano Giuntoli a lavoro (via Getty Images)Il Napoli dovrà fare acquisti mirati durante questa finestra di Calciomercato, in cui si prevedono numerose cessioni. Il compito della dirigenza, però, è anche quello di donare una rosa completa a mister Luciano Spalletti in vista del ritiro di Dimaro, che partirà dal prossimo 15 luglio. Infatti al momento gli azzurri non solo sono scoperti sulle fasce, ma c’è anche una carenza di ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) Illavora sulper trovare il sostituto di Tièmouè Bakayoko. Per laspunta un giocatore dellaLeague. Il Ds degli azzurri Cristiano Giuntoli a lavoro (via Getty Images)Ildovrà fare acquisti mirati durante questa finestra di, in cui si prevedono numerose cessioni. Il compito della dirigenza, però, è anche quello di donare una rosa completa a mister Luciano Spalletti in vista del ritiro di Dimaro, che partirà dal prossimo 15 luglio. Infatti al momento gli azzurri non solo sono scoperti sulle fasce, ma c’è anche una carenza di ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - tuttonapoli : Sky - Tutino, Parma e Napoli discutono sulla formula: i dettagli - NCN_it : #SKY – #TUTINO AL #PARMA, SI LAVORA SULLA FORMULA DELL'OPERAZIONE: ECCO LA VALUTAZIONE DEL #NAPOLI #Calciomercato - cmdotcom : Napoli, UFFICIALE: #Lozano sta bene, esito negativo per la risonanza. Ora si sottoporrà a una visita neurologica… -