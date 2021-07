Calciomercato, l’obiettivo del Napoli Vaclik vicinissimo all’Olympiacos (Di domenica 11 luglio 2021) Tomas Vaclik, obiettivo del Napoli, sarebbe vicinissimo ad un accordo con l’Olympiacos. Il Napoli sta cercando un portiere per sostituire David Ospina, e l’obiettivo numero … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 luglio 2021) Tomas, obiettivo del, sarebbead un accordo con l’Olympiacos. Ilsta cercando un portiere per sostituire David Ospina, enumero … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, obiettivo #Bensebaini dopo l'infortunio di #Spinazzola. I giallorossi continuano a insister… - DiMarzio : #Calciomercato | #Venezia, obiettivo-#Giovinco per l'attacco - Fantacalcio : Genoa, Shomurodov fissa obiettivo e futuro: 'Almeno 10 gol e via alla Juve' - sportli26181512 : Marsiglia: scende il prezzo di un obiettivo di Lazio e Milan: Secondo quanto riferisce L'Equipe,...… - tuttosport : #Juve, anche #KaioJorge resta un obiettivo per l'attacco ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’obiettivo Calciomercato Cagliari, obiettivo Mangas del Boavista Corriere dello Sport