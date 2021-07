Calciomercato Inter | Lautaro nel mirino | Offerti 60 milioni più contropartita

Advertising

Gazzetta_it : L'Inter e gli esuberi: Nainggolan-Cagliari, si tratta. Dalbert conteso, JoaoMario aspetta il Benfica SerieA… - Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - vivoperlinter : Vidal sempre più lontano dall'Inter.??????? - intersabri : #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Hateboer all'?/news, l'olandese è tra i candidati per la corsia L'idea di Cottarelli, dunque, non costituisce un unicum a livello continentale, ma riprende quanto già accaduto in ...... FEDELE NON TERREBBE INSIGNE In casa Napoli le situazioni dida affrontare per la ... ricordiamo infine che su Insigne rimane vigile l'attenzione dell'Dopo la cessione di Hakimi, il calciomercato dell'Inter potrebbe vedere anche Lautaro in uscita. Il Real offre 60 milioni più Jovic ...Mercato Inter - Ancora tutto da definire il futuro di Vidal: l'Inter prova a liberarlo per risparmiare sul suo ingaggio pesante.