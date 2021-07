Calcio: Verona. Faraoni 'Lavoriamo per la salvezza' (Di domenica 11 luglio 2021) "Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene". Verona - "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) "Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene".- "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Verona Calcio: Verona. Faraoni 'Lavoriamo per la salvezza' "Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene". VERONA - "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, entusiasmo e voglia che non devono mai mancare". Parola di Marco Davide ...

Finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia: l’attesa «Ci restano gli ultimi novanta minuti per divertirci». Vede così Roberto Mancini la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia, alle 21.

