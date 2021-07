Calcio, Coppa America 2021: l’Argentina trionfa contro il Brasile 1-0. Decisivo il gol di Angel Di Maria (Di domenica 11 luglio 2021) l’Argentina si aggiudica la Coppa America 2021. La Selección ha trionfato in finale contro il Brasile grazie ad un gol di Angel Di Maria. Un successo atteso per ben 28 anni dalla nazionale Albiceleste che grazie al Fideo è tornata nuovamente sul tetto del sudAmerica. Partita nella prima parte comprensibilmente nervosa con i giocatori di entrambe le nazionali molto contratti, anche in considerazione dell’importante posta in palio. A sbloccare il risultato, come detto, ci pensa Di Maria che con un tocco ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)si aggiudica la. La Selección hato in finaleilgrazie ad un gol diDi. Un successo atteso per ben 28 anni dalla nazionale Albiceleste che grazie al Fideo è tornata nuovamente sul tetto del sud. Partita nella prima parte comprensibilmente nervosa con i giocatori di entrambe le nazionali molto contratti, anche in considerazione dell’importante posta in palio. A sbloccare il risultato, come detto, ci pensa Diche con un tocco ...

