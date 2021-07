Cade dalla ferrata di Monte Croce Carnico davanti agli occhi dell'amica, medico di Tolmezzo muore a 66 anni (Di domenica 11 luglio 2021) (Visited 162 times, 162 visits today) Notizie Simili: Scivola dal sentiero ghiacciato e muore, dolore… Scivola in un canale e si frattura la caviglia,… Malore sulla pista da sci di ... Leggi su friulioggi (Di domenica 11 luglio 2021) (Visited 162 times, 162 visits today) Notizie Simili: Scivola dal sentiero ghiacciato e, dolore… Scivola in un canale e si frattura la caviglia,… Malore sulla pista da sci di ...

Advertising

zazoomblog : Cade dalla ferrata di Monte Croce Carnico davanti agli occhi dellamica medico di Tolmezzo muore a 66 anni - #dalla… - zazoomblog : Cade dalla ferrata di Passo Monte Croce Carnico è grave. Compagni di salita sotto choc - #dalla #ferrata #Passo… - Sarx88 : A Djokovic non cade mai a terra lo shampo dalla mensola della doccia #BerrettiniDjokovic - avgstdx : yoongi che quasi cade dalla sedia durante l'unboxing mi ha ammazzato - flwrtaex : ma io non posso disperarmi per lui che quasi cade dalla sedia ma che vita sto conducendo -