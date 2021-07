Burro Granarolo richiamato dal Ministero della Salute: il lotto ritirato (Di domenica 11 luglio 2021) Nuova allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute. E’ stato ritirato, in via precauzionale, il Burro Granarola a causa di un potenziale rischio connesso alla presenza di allergeni. In particolare, glutine. Sottoposto al richiamo del dicastero sarebbe un lotto di Burro venduto a marchio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Nuova allerta alimentare pubblicata sul sito del. E’ stato, in via precauzionale, ilGranarola a causa di un potenziale rischio connesso alla presenza di allergeni. In particolare, glutine. Sottoposto al richiamo del dicastero sarebbe undivenduto a marchio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ad10000follower : Burro Granarolo richiamato dal Ministero per allergeni non dichiarati: il lotto ritirato - glooit : Burro Granarolo richiamato dal Ministero per allergeni non dichiarati: il lotto ritirato leggi su Gloo… - annamariamoscar : Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati - Borderline_24 : Allergene non dichiarato, ministero della #Salute segnala richiamo #Burro Granarolo e #Burro del Buon Pascolo… - manu_lovemusic : RT @greenMe_it: Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati -