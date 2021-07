Boris Johnson non ama il calcio, cerca la rivincita sull’Europa dopo le umiliazioni della Brexit (Di domenica 11 luglio 2021) Nel commentare la finale di stasera di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, La Stampa si sofferma sul ruolo di Boris Johnson, primo ministro inglese. Non ama il calcio, scrive il quotidiano, ma lo cavalca in modo populistico. Sa che se la Nazionale stasera vincerà è importante essere presenti nella fotografia che ne immortalerà il successo. Johnson cerca solo una rivincita sull’Europa che lo ha umiliato nelle trattative con la Brexit. “Il premier Boris Johnson non ama il calcio, ma è andato alla semifinale ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Nel commentare la finale di stasera di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, La Stampa si sofferma sul ruolo di, primo ministro inglese. Non ama il, scrive il quotidiano, ma lo cavalca in modo populistico. Sa che se la Nazionale stasera vincerà è importante essere presenti nella fotografia che ne immortalerà il successo.solo unache lo ha umiliato nelle trattative con la. “Il premiernon ama il, ma è andato alla semifinale ...

