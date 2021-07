Bonucci: «Stiamo vedendo 58mila tifosi inglesi che se ne vanno via» (Di lunedì 12 luglio 2021) L’autore del gol che ha permesso all’Italia di pareggiare contro l’Inghilterra Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della RAI «E’ un sogno che si avvera, un grande gruppo, abbiamo iniziato a crederci dalla Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza. Stasera siamo diventati leggenda. Stiamo vedendo 58mila persone che se ne vanno via….e’ una grande nazionale l’Inghilterra. I tifosi ci sono rimasti male ma l’Italia gli ha dato una lezione. Quello che succedeva intorno quando abbiamo fatto il riscaldamento era solo contorno, ci siamo detti questo mentre ci fischiavano» L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) L’autore del gol che ha permesso all’Italia di pareggiare contro l’Inghilterra Leonardoha parlato ai microfoni della RAI «E’ un sogno che si avvera, un grande gruppo, abbiamo iniziato a crederci dalla Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza. Stasera siamo diventati leggenda.persone che se nevia….e’ una grande nazionale l’Inghilterra. Ici sono rimasti male ma l’Italia gli ha dato una lezione. Quello che succedeva intorno quando abbiamo fatto il riscaldamento era solo contorno, ci siamo detti questo mentre ci fischiavano» L'articolo ...

Advertising

ac_funzioniamo : RT @sonolaferaz: 'stiamo solamente godendo, vedere 58 mila persone andare via ancora prima della premiazione è qualcosa che ci fa godere, p… - reis10_h : RT @Iperborea_: “Stiamo godendo. Vedere 58mila persone che se ne sono andate via dallo stadio ancora prima della premiazione, ci fa solo go… - C0NNEXI0NV : RT @sonolaferaz: 'stiamo solamente godendo, vedere 58 mila persone andare via ancora prima della premiazione è qualcosa che ci fa godere, p… - xlarrysarms : RT @amaricord: 'Stiamo solamente godendo, vedere cinquantottomila persone che se ne vanno prima della premiazione non può che farci godere'… - echy_95 : RT @Iperborea_: “Stiamo godendo. Vedere 58mila persone che se ne sono andate via dallo stadio ancora prima della premiazione, ci fa solo go… -