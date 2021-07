Bonucci: “La coppa viene a Roma. Gli inglesi pensavano restasse a Londra, ma l’Italia ha dato una lezione” (Di lunedì 12 luglio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il difensore della Nazionale, Leonardo Bonucci, autore del gol del pareggio, ha parlato del successo di Euro 2020. Queste le sue parole: “Un gol storico. E’ un sogno che si avvera. Devo dire che grande merito va al mister e al gruppo. Abbiamo iniziato a crederci da quando ci siamo ritrovati in Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza e personalità e oggi è la ciliegina sulla torta che ci fa diventare leggende”. Vittoria a Wembley: “E’ un godimento unico vedere 58mila persone che se ne sono andate ancor prima della premiazione. Ora la coppa viene a Roma. pensavano ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il difensore della Nazionale, Leonardo, autore del gol del pareggio, ha parlato del successo di Euro 2020. Queste le sue parole: “Un gol storico. E’ un sogno che si avvera. Devo dire che grande merito va al mister e al gruppo. Abbiamo iniziato a crederci da quando ci siamo ritrovati in Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza e personalità e oggi è la ciliegina sulla torta che ci fa diventare leggende”. Vittoria a Wembley: “E’ un godimento unico vedere 58mila persone che se ne sono andate ancor prima della premiazione. Ora la...

