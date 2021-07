Bonucci in campo agli Europei, la moglie Martina Maccari lancia un messaggio piccante sui social (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardo Bonucci in campo agli Europei di calcio, con l’Italia impegnata nella finale contro l’Inghilterra a Wembley, la moglie a casa in preda alla nostalgia del suo amato campione. Martina Maccari, “lady Bonucci”, sorprende tutti con un post a tinte piccanti che non passa inosservato, e in pochi minuti fa il giro del web. Bonucci in campo agli Europei, messaggio piccante della moglie Martina ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardoindi calcio, con l’Italia impegnata nella finale contro l’Inghilterra a Wembley, laa casa in preda alla nostalgia del suo amato campione., “lady”, sorprende tutti con un post a tinte piccanti che non passa inosservato, e in pochi minuti fa il giro del web.indella...

