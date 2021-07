Bolzano. Causa covid periodo di apprendistato in azienda abbreviato per il settore dell’ospitalità e della ristorazione (Di domenica 11 luglio 2021) Le misure per contenere la pandemia da covid-19 hanno conseguenze anche sulla formazione in azienda degli apprendisti, in particolare nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, poiché dalla primavera del 2020, le imprese del settore dell’ospitalità hanno dovuto chiudere e cessare l’attività più volte. La conclusione del periodo di apprendistato presso l’azienda rappresenta però un prerequisito fondamentale per poter accedere alla prova finale. “Il completamento degli apprendistati è stato ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 luglio 2021) Le misure per contenere la pandemia da-19 hanno conseguenze anche sulla formazione indegli apprendisti, in particolare nel, poiché dalla primavera del 2020, le imprese delhanno dovuto chiudere e cessare l’attività più volte. La conclusione deldipresso l’rappresenta però un prerequisito fondamentale per poter accedere alla prova finale. “Il completamento degli apprendistati è stato ...

