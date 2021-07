Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di domenica 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Nuova giornata di raccolta dati in Veneto, uno dei territori più colpiti dalla pandemia di coronavirus. Di seguito ecco i numeri giornalieri raccolti dal Bollettino pubblicato nel primo pomeriggio con i dati più rilevanti, per monitorare l’andamento dei contagi. Nel dettaglio, in Veneto, si registrano 125 nuovi contagi, 1 morto, 8 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 39 (0) ricoverati negli altri reparti, 29 guariti, +95 gli attualmente positivi per un totale di 5.008. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Nuova giornata di raccolta dati in, uno dei territori più colpiti dalla pandemia di coronavirus. Di seguito ecco i numeri giornalieri raccolti dalpubblicato nel primo pomeriggio con i dati più rilevanti, per monitorare l’andamento dei. Nel dettaglio, in, si registrano 125 nuovi, 1 morto, 8 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 39 (0) ricoverati negli altri reparti, 29, +95 gli attualmente positivi per un totale di 5.008. SportFace.

