Bollettino covid, i dati di domenica 11 luglio: la provincia di Lecco è ancora 'covid free' (Di domenica 11 luglio 2021) Situazione covid, diminuisce di 384 unità il conto degli attuali positivi in Lombardia. Nelle ultime ventiquattro ore sono 250 i nuovi casi di positività su oltre 26mila tamponi effettuati, con 633 ... Leggi su leccotoday (Di domenica 11 luglio 2021) Situazione, diminuisce di 384 unità il conto degli attuali positivi in Lombardia. Nelle ultime ventiquattro ore sono 250 i nuovi casi di positività su oltre 26mila tamponi effettuati, con 633 ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? La percentuale di casi genotipizzati è in aumento ?? da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. Leggi - il… - Adnkronos : In 24 ore 1.391 positivi al #Covid, 7 le vittime: tasso positività sale allo 0,97%. - SkyTG24 : #Covid, le news. Aumentano i casi in Europa, #Locatelli: 'Vaccinare over 60'. LIVE - daniele19921 : RT @alessandricci: Tg radio, dopo la notizia di Wimbledon, 'siamo al bollettino Covid. Il tasso di positività sale e sfiora l'1%'. L'un per… - irpiniatimes1 : COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 11 LUGLIO 2021 (ORE 17.00) -