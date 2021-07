Bollette energie elettrica, grossa sorpresa per gli italiani (Di domenica 11 luglio 2021) sorpresa in bolletta per gli italiani. Arriva una notizia che spiazza i consumatori Bolletta energia elettrica, sorpresa per gli italiani: chi paga di più in Europa Gli italiani pagano il costo dell’energia elettrica più basso rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. A renderlo noto la nuova Relazione annuale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 11 luglio 2021)in bolletta per gli italiani. Arriva una notizia che spiazza i consumatori Bolletta energiaper gli italiani: chi paga di più in Europa Gli italiani pagano il costo dell’energiapiù basso rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. A renderlo noto la nuova Relazione annuale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo proviene da Consumatore.com.

