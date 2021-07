Blocco dei licenziamenti, dopo il caso GKN per Letta cambia tutto (Di domenica 11 luglio 2021) “Se questo è l’andazzo del dopo 30 giugno, allora bisogna cambiare. Il caso GKN non è l’unico”. Sono le parole che il segretario del Partito Democratico consegna a una platea riunita in Piazza Maggiore a Bologna. Ieri 10 luglio l’ex premier è stato intervistato da Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni nell’ambito della manifestazione RepIdee. Sollecitato sulla fine del Blocco dei licenziamenti, che è scattata lo scorso primo luglio, Letta ha invitato al cambio di passo. In cosa consiste il caso GKN “GKN driveline – è la posizione dei sindacati, pervenuta tramite i portavoce ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 luglio 2021) “Se questo è l’andazzo del30 giugno, allora bisognare. IlGKN non è l’unico”. Sono le parole che il segretario del Partito Democratico consegna a una platea riunita in Piazza Maggiore a Bologna. Ieri 10 luglio l’ex premier è stato intervistato da Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni nell’ambito della manifestazione RepIdee. Sollecitato sulla fine deldei, che è scattata lo scorso primo luglio,ha invitato al cambio di passo. In cosa consiste ilGKN “GKN driveline – è la posizione dei sindacati, pervenuta tramite i portavoce ...

