Bimbo rischia di annegare a Monreale, migliorano le condizioni (Di domenica 11 luglio 2021) Ha rischiato di annegare in una piscina. Dopo una notte di osservazione le condizioni del piccolo sono migliorate. Il pericolo sembra superato. È stata sfiorata la tragedia a Monreale, tra Pioppo e Piano Renda. Un Bimbo di 2 anni e mezzo è stato trovato esanime in una piscina, rischiando di annegare. Dopo la corsa all’ospedale e le curw dei medici dell’ospedale dei bambini, il piccolo sembra lentamente migliorare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava giocando in una piscina quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell’acqua. Il ... Leggi su monrealelive (Di domenica 11 luglio 2021) Hato diin una piscina. Dopo una notte di osservazione ledel piccolo sono migliorate. Il pericolo sembra superato. È stata sfiorata la tragedia a, tra Pioppo e Piano Renda. Undi 2 anni e mezzo è stato trovato esanime in una piscina,ndo di. Dopo la corsa all’ospedale e le curw dei medici dell’ospedale dei bambini, il piccolo sembra lentamente migliorare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava giocando in una piscina quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell’acqua. Il ...

