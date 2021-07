Berrettini sconfitto da Djokovic, è comunque nella storia del tennis italiano Wimbledon, finale del torneo. Stasera sempre a Londra si gioca Inghilterra-Italia per il titolo europeo di calcio (Di domenica 11 luglio 2021) Il risultato massimo arriverà. Inevitabilmente. Oggi Matteo Berrettini è stato sconfitto da Novak Djokovic per tre set a uno. Risultato della finale di Wimbledon: 6-7 6-4 6-4 6-3. Il tennista Italiano ha disputato una gran partita ma il torneo viene vinto per la sesta volta dallo slavo L'articolo Berrettini sconfitto da Djokovic, è comunque nella storia del tennis Italiano <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 luglio 2021) Il risultato massimo arriverà. Inevitabilmente. Oggi Matteoè statoda Novakper tre set a uno. Risultato delladi: 6-7 6-4 6-4 6-3. Iltaha disputato una gran partita ma ilviene vinto per la sesta volta dallo slavo L'articoloda, èdel

ItaliaTeam_it : Qui si fa la storia. ?? Matteo Berrettini è in finale a #Wimbledon! Hubert Hurkacz sconfitto in quattro set, Berret… - Eurosport_IT : IL PRIMO ITALIANO DI SEMPRE ?????? #EurosportTENNIS #Wimbledon #Berrettini #tennis - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE IL TORNEO Sconfitto Berrettini in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) 20° Slam per il… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: +++Novak #Djokovic ancora campione di #Wimbledon: sconfitto un grandissimo Matteo #Berrettini in quattro set (6-7 6-4 6-… - akille15 : Tennis berrettini sconfitto con onore alza la coppa Djokovic -