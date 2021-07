Berrettini scherza: «Italia? Spero non mi abbiano ripreso durante i rigori» (Di lunedì 12 luglio 2021) Il tennista Matteo Berrettini ha parlato dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia: le sue dichiarazioni Il tennista Matteo Berrettini ha parlato dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Forse ho portato bene, sono arrivato nel secondo tempo ed è stato davvero bello. Non mi era mai capitato di vedere una partita dal vivo, ho sofferto tantissimo durante i rigori. Spero che in tv non mi abbiano ripreso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il tennista Matteoha parlato dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’: le sue dichiarazioni Il tennista Matteoha parlato dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Forse ho portato bene, sono arrivato nel secondo tempo ed è stato davvero bello. Non mi era mai capitato di vedere una partita dal vivo, ho sofferto tantissimoche in tv non mi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

enricotestaet : @seholsem Perché non tifavano per Berrettini? Ma scherza? et - stellifernox : Comunque Djokovic fa sempre dei servizi e dei salvataggi pazzeschi però anche Berrettini non scherza. - __HStpwk__ : Quest'anno non si scherza, complimenti ai genitori di berrettini e di chiesa #Wimbledon #BerrettiniDjokovic - JessicaLigaro : Si, #berrettini è un figo, è appurato... ma anche #berrettinijunior non scherza ?? #WimbledonFinal - Fangirlstanacc1 : Chiesa non si tocca! Ma neanche Berrettini scherza eh ???? #ita #Wimbledon #Berrettini #amemici20 -