Berrettini perde la finale a Wimbledon Djokovic raggiunge Federer e Nadal

officialmaz : Vince il più forte. Di tutti. #Berrettini lotta, vince il primo set e resta aggrappato con grande tenacia a ogni se… - UrbimanoOrbi : @TizianaFerrario @petergomezblog @MattBerrettini FINALE WIMBLEDON SCARSISSIMA! Primo set, Djokovic su palla del 5-2… - UrbimanoOrbi : @WeAreTennisITA FINALE WIMBLEDON SCARSISSIMA! Primo set, Djokovic su palla del 5-2, sbaglia un dritto facile, e...p… - IlaLillyScotti : Playoff serie c persi, Berrettini ha perso, partita torneo 2 persa, se perde anche l'Italia facciamo una combo spettacolare. - Sergei_Ardzinba : Berrettini perde in finale con Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini perde

A fine partita,ha riconosciuto che la vittoria di Djokovic è meritata e che il serbo sta scrivendo la pagina più bella del tennis di tutti i tempi. E ha detto di confidare che in futuro ......primo scambio prolungato e servizio. Si va al tie - break e si capisce subito che il piano di Nole si è inceppato. Subito un rovescio in rete, poi 0 - 3 nonostante due seconde di. La ...L’italiano ci prova, vince il primo set al tie-break ma poi viene fuori la solidità mentale impressionante del numero uno Atp Djokovic è un alieno, tecnicamente e dal punto di vista mentale. Berrettin ...(Adnkronos) - "Per Berrettini è la prima finale ma sono sicuro che non sarà ... all'Adnkronos dopo la finale persa dal tennista romano in 4 set sull'erba dell'All England Club contro Novak Djokovic.